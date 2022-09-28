В суде заявили, что вина экс-директора «Чертаново» Ларина в деле о мошенничестве доказана

В суде заявили, что вина бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина была полностью доказана.



«Суд считает, что вина нашла полное подтверждение. Вина доказана. Ларин совершил два преступления. Ларин путём обмана получил денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению.



Смягчающее обстоятельство— явка с повинной, положительные показания, наличие благодарностей, частичное признание вины. Отягчающих обстоятельств не установлено», — передаёт слова Семёновой корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



Напомним, Николая Ларина обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, Николай специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. Ранее состоялось заседание суда по делу Ларина, на котором функционера поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».



Ларин занимал пост генерального директора академии «Чертаново» и работал в клубе на протяжении 13 лет. На данный момент «Чертаново» выступает во Второй лиге России.