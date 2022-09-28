Сёмин: надо подавать апелляцию на приговор Ларину. Человек работал в интересах футбола

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал приговор, вынесенный бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину.

«Надо подавать апелляцию на приговор суда. Я по сей день уверен, что человек работал в интересах российского футбола. Верю ли, что выйдет по УДО? Не знаю правил. Я знаю одно: он много делал для российского футбола, ещё много сделает. Наверное, нужна апелляция, чтобы его освободили», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Ларина приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима за мошенничество. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.