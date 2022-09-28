Фатальный нереализованный пенальти — в видеообзоре матча Лиги наций Швейцария — Чехия

Вчера, 27 сентября, состоялся матч 6-го тура Лиги наций между Швейцарией и Чехией. Команды играли на стадионе «Кибунпарк» в Санкт-Галлене (Швейцария). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев. Во втором тайме Чехия не реализовала пенальти, лишив себя надежды побороться за победу в этой игре и сохранить прописку в высшем дивизионе Лиги наций.
Чехия проиграла Швейцарии и покинула высший дивизион Лиги наций
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Счёт на 29-й минуте открыл Ремо Фройлер после передачи Шердана Шакири. Спустя минуту Брил Эмболо укрепил преимущество хозяев. В концовке первого тайма Патрик Шик сократил отставание в счёте. В роли ассистента выступил Давид Зима. На 61-й минуте полузащитник чехов Томаш Соучек не реализовал пенальти. После этого поражения сборная Чехии покинула высший дивизион Лиги наций.
Команды выступали в группе A2. В ней победила сборная Испании. В шести матчах турнира команда Луиса Энрике набрала 11 очков. Португальская национальная команда заняла второе место в квартете. Команда Фернанду Сантуша набрала 10 очков. Ниже расположились команды Швейцарии (9) и Чехии (4). Испанцы вышли в полуфинал турнира, а чехи покинули элитную группу.
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