«Урал» переиграл «Торпедо» в Кубке России

«Урал» принимал «Торпедо» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Встреча состоялась сегодня, 28 сентября, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Торпедо». Игра завершилась победой «Урала» со счётом 1:0.



Единственный мяч в этой встрече был забит уже на первой минуте. Своим шансом великолепно распорядился нападающий Алексей Каштанов, который поразил ворота Александра Довбни.



«Урал» в трёх матчах набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы D. Московское «Торпедо» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются московский ЦСКА (6) и «Сочи» (0).