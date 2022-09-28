Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» переиграл «Торпедо» в Кубке России

«Урал» переиграл «Торпедо» в Кубке России
Комментарии

«Урал» принимал «Торпедо» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Встреча состоялась сегодня, 28 сентября, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Торпедо». Игра завершилась победой «Урала» со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече был забит уже на первой минуте. Своим шансом великолепно распорядился нападающий Алексей Каштанов, который поразил ворота Александра Довбни.

«Урал» в трёх матчах набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы D. Московское «Торпедо» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются московский ЦСКА (6) и «Сочи» (0).

Фонбет Кубок России. Группа D
28 сентября 2022, среда. 15:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Каштанов – 1'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022