Цорн заявил, что в «Локомотиве» появится ещё один ассистент главного тренера

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что клуб в ближайшее время пригласит нового помощника главного тренера. Напомним, вчера стало известно, что новым ассистентом главного тренера железнодорожников Йозефа Циннбауэра стал Фадлу Давидс.

«Новый ассистент хорошо знает главного тренера, они вместе работали. Успешно работали вместе. Понятно, что тренеру нужны ассистенты. На перспективу, чтобы стал потом главным тренером? Нет, конечно, это ассистент главного тренера. Мы на днях ещё примем одного ассистента, россиянина», — цитирует Цорна «РБ Спорт».

Предыдущим местом работы Давидса является южноафриканский «Орландо Пайретс», в котором он трудился на аналогичной должности с 2019 года по 30 июня 2022 года.