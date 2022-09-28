Савичев прокомментировал поражение «Торпедо» в матче с «Уралом»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал поражение в матче 3-го раунда группы Кубка России с «Уралом» (0:1).

«Да, недавно играли с «Уралом». Сегодня хотели взять реванш. К сожалению, матч состоит из двух таймов, во второй половине мы играли активнее и увереннее. У нас были неплохие подходы и голевые моменты, но выигрывает тот, кто забивает.

На тренировках казалось, что Марк Коста, не забивший пенальти, хорошо исполняет 11-метровые. Почему решил бить именно он, мы пока не знаем, будем разбираться. Возможно, был слишком уверен в себе, но не получилось», — сказал Савичев на послематчевой пресс-конференции.

Единственный мяч в этой встрече был забит уже на первой минуте. Своим шансом великолепно распорядился нападающий Алексей Каштанов, который поразил ворота Александра Довбни.