Защитник «Локомотива» Едвай: голы Педриньо в ворота «Химок» — выдающиеся

Защитник московского «Локомотива» Тин Едвай прокомментировал покер Педриньо в матче с «Химками» (победа железнодорожников со счётом 5:0) в рамках 3-го тура Фонбет Кубка России.

«Это всего лишь одна игра. Конечно, сегодня мы играли очень хорошо — создали моменты и использовали наши шансы, могли забить даже больше. Поздравляю Педриньо, его голы «Химкам» — выдающиеся», — передаёт слова Едвая корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В следующем туре Кубка России «Локомотив» и «Химки» вновь встретятся друг с другом. Матч пройдёт 18 октября. Соперники команд по группе «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород» сыграют 28 сентября. Стартовый свисток главного арбитра Романа Сафьяна прозвучит в 20:00 мск.