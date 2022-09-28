Педриньо: где бы я ни был — это провидение господа. Нахожусь в России с его разрешения

Бразильский нападающий Педриньо высказался о своём переходе в московский «Локомотив».

«Где бы я ни был — это провидение господа. Нахожусь в России с его разрешения. Каждый день он даёт мне силы, чтобы я вставал и выходил на тренировку и работал. На это есть божественный замысел. Плюс это ежедневная тяжёлая работа», — передаёт слова Педриньо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Бразилец в матче с «Химками» впервые забил за московский «Локомотив». Педриньо оформил покер, став первым игроком за 18 лет, кому удалось сделать подобное.

Напомним, до перехода в «Локо» бразильский игрок выступал за «Америку» на правах аренды. Права на футболиста принадлежали «Ред Булл Брагантино». Интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,8 млн.