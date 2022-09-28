Циннбауэр прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Химками»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал разгромную победу железнодорожников в матче Кубка России с «Химками». Красно-зелёные победили подмосковный клуб со счётом 5:0 в матче 3-го тура Фонбет Кубка России.

«Команда здорово вошла в игру, у нас было очень много голевых моментов. К сожалению, в обороне позволили создавать шансы сопернику. Но во втором тайме наше доминирование увеличилось. Хотел бы поблагодарить всю нашу команду за игру и за уверенную победу.

Я не хотел бы комментировать назначения в тренерский штаб, это немного не ко мне вопрос. Это внутренние дела команды. Сегодня нам удалась великолепная игра, мы выиграли 5:0», — цитирует Йозефа Циннбауэра пресс-служба клуба.