Циннбауэр прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Химками»
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал разгромную победу железнодорожников в матче Кубка России с «Химками». Красно-зелёные победили подмосковный клуб со счётом 5:0 в матче 3-го тура Фонбет Кубка России.
«Команда здорово вошла в игру, у нас было очень много голевых моментов. К сожалению, в обороне позволили создавать шансы сопернику. Но во втором тайме наше доминирование увеличилось. Хотел бы поблагодарить всю нашу команду за игру и за уверенную победу.
Я не хотел бы комментировать назначения в тренерский штаб, это немного не ко мне вопрос. Это внутренние дела команды. Сегодня нам удалась великолепная игра, мы выиграли 5:0», — цитирует Йозефа Циннбауэра пресс-служба клуба.
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