Гол Чалова принёс ЦСКА победу над «Сочи» в матче Кубка России

Сегодня, 28 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоялся матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА принимал «Сочи». Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую-онлайн трансляцию встречи.
На 23-й минуте Максим Мухин сделал навес в штрафную, Адольфо Гайч пробил по воротам соперника, но Сослан Джанаев спас команду. Однако мяч отскочил к Константину Кучаеву, который беспрепятственно занёс мяч в ворота. На 52-й минуте встречи «Сочи» провёл идеальную атаку на половине поля армейцев: сначала последовал пас из глубины поля, затем около штрафной площади мяч оказался у нападающего Владислава Сарвели, который резко развернулся и низом точно пробил по воротам Игоря Акинфеева.
На 73-й минуте матча ЦСКА совершил опасную атаку. Защитник Мойзес навесил в штрафную площадку «Сочи», где Фёдор Чалов выиграл борьбу в воздухе и перенаправил мяч в дальний угол ворот Сослана Джанаева. В оставшиеся минуты встречи команды обменялись опасными атаками, но поразить ворота друг друга не смогли. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе ЦСКА со счётом 2:1.
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