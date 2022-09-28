Экс-игрок «Сатурна» Халилович: надеюсь, российские клубы вернутся в еврокубки в 2023 году

Экс-игрок «Сатурна» и тренер словенского «Копера» Денис Халилович прокомментировал возможное возвращение российских команд в еврокубки и высказался об отъезде легионеров из национального чемпионата.
«Когда российские клубы вернут в еврокубки? Надеюсь, что это случится в 2023 году. Очень хочу, чтобы в следующем году все встало на свои места, но всё очень сложно.
Будут ли уезжать легионеры в связи со сложившейся ситуацией? Кто-то может уехать, кто-то останется. Все решения будут индивидуальны, исходя из ситуации. Например, я знаком со словенским игроком «Сочи» Ваньей Дркушичем, он в России, но он действительно счастлив. Ему все нравится, его все устраивает. Также знаю его отца, конечно, он переживает за сына, как и любой родитель, но старается сохранять спокойствие, насколько это возможно. Сейчас всё нормально, но что будет через день или несколько дней, я не могу предсказать», — приводит слова Халиловича «РБ Спорт».
- 28 сентября 2022
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