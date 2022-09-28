Федотов: ЦСКА не справился с опекой Нобоа — он очень хитёр и рассудителен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил действия полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в матче Кубка России с московским клубом.

«Мы готовились, думали, Нобоа появится с первых минут. Это игрок, требующий пристального внимания, с ним нужно играть в приём. Не всегда удавалось. Нобоа хорошо знаком, он очень хитёр, рассудителен. Крис способен не спеша оказываться в нужных точках, делать обостряющие передачи. С опекой Нобоа мы не справились», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

На 23-й минуте матча Кубка России с «Сочи» полузащитник ЦСКА Максим Мухин сделал навес в штрафную, Адольфо Гайч пробил по воротам соперника, но Сослан Джанаев спас команду. Однако мяч отскочил к Константину Кучаеву, который беспрепятственно занёс мяч в ворота.