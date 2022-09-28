Федотов снова устроит разнос «бывшим»? Кубок России — онлайн

Всем привет! У нас для вас очередная порция матчей Кубка России. Вы же помните, что теперь он проводится в новом формате? Ну так вот, сегодня, 28 сентября, начнётся уже 3-й тур группового турнира.

Игровой день стартует на Урале, где одноимённый клуб примет воспрянувшее духом после кошмарного старта «Торпедо».

«Химки» точат зуб на «Локомотив» после 0:3 в чемпионате.

«Динамо» гостит в Оренбурге — не самый простой выезд для любого соперника.

Галактионов впервые с «Пари НН» в Краснодаре и наверняка постарается удивить местных своими фирменными заменами.

А хедлайнерами игровой среды выступят ЦСКА с «Сочи». В РПЛ тренер Федотов разнёс свою бывшую команду — 3:0. Наверняка в этот раз южане будут более собранны и злы. Должно быть интересно!