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ЦСКА — «Сочи», «Химки» — «Локомотив», «Оренбург» — «Динамо» — текстовая онлайн-трансляция Кубка России, где смотреть

Федотов снова устроит разнос «бывшим»? Кубок России — онлайн
«Чемпионат»
Кубок России — онлайн
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Российский футбол возвращается после паузы пятёркой матчей.

Всем привет! У нас для вас очередная порция матчей Кубка России. Вы же помните, что теперь он проводится в новом формате? Ну так вот, сегодня, 28 сентября, начнётся уже 3-й тур группового турнира.

Игровой день стартует на Урале, где одноимённый клуб примет воспрянувшее духом после кошмарного старта «Торпедо».

Фонбет Кубок России. Группа D
28 сентября 2022, среда. 15:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Торпедо М
Москва

«Химки» точат зуб на «Локомотив» после 0:3 в чемпионате.

Фонбет Кубок России. Группа A
28 сентября 2022, среда. 17:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Локомотив М
Москва
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«Динамо» гостит в Оренбурге — не самый простой выезд для любого соперника.

Фонбет Кубок России. Группа C
28 сентября 2022, среда. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Динамо М
Москва
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Галактионов впервые с «Пари НН» в Краснодаре и наверняка постарается удивить местных своими фирменными заменами.

Фонбет Кубок России. Группа A
28 сентября 2022, среда. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород

А хедлайнерами игровой среды выступят ЦСКА с «Сочи». В РПЛ тренер Федотов разнёс свою бывшую команду — 3:0. Наверняка в этот раз южане будут более собранны и злы. Должно быть интересно!

Фонбет Кубок России. Группа D
28 сентября 2022, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
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Комментарии
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