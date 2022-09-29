Слуцкий — о Кварацхелии: его не интересуют контракт или бонусы — он просто любит футбол
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о прогрессе грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, который в данный момент выступает за итальянский «Наполи».
«Когда мы только начинали работать, он [Кварацхелия] был ребёнком, а футбол был для него своего рода магазином с игрушками. Это абсолютная правда. Но теперь он постоянно работает над физикой с персональным терапевтом, который работал с ним ещё в казанском «Рубине». Теперь он настоящий профессионал, который продолжает быть ребёнком на поле, потому что он любит футбол независимо ни от чего. Его не интересуют контракт, бонусы — он просто любит футбол», — сказал Слуцкий в интервью Фабрицио Романо.
Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»:
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