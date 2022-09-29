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Сторожук прокомментировал победу в игре с «Нижним Новгородом»

Сторожук прокомментировал победу в игре с «Нижним Новгородом»
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Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал победу в третьем раунде группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (2:0).

«Провели сложный матч с хорошим соперником, который навязывал свой футбол. Соперник был организован в среднем и низком блоке, тяжело было вскрывать оборону. Первый тайм не удался, на это есть объективные причины. Мало сыгранных связей, к тому же соперник не давал войти в игру. Мы также понимали, что в таком темпе прессинговать постоянно мы не можем, поэтому я заменил нескольких футболистов.

Был расчёт на то, что новые футболисты дадут скорость и забитые мячи, что и произошло. Во втором тайме уже взяли игру под свой контроль. Спасибо болельщикам, которые в будний день пришли на матч», — сказал Сторожук на послематчевой пресс-конференции.

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