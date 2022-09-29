Гогниев: я сделал свой выбор и проиграл 0:5 заслуженно
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение своих подопечных в матче третьего раунда Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Красно-чёрные проиграли со счётом 0:5.
«Что можно сказать после поражения со счётом 0:5? Конечно, провалили игру. Начали здорово, переводы делали, всё контролировали. Знали, что «Локомотив» будет выбегать и с этим будет тяжело справиться. Сделаем выводы. Нет смысла винить сейчас футболистов. Тренер выбор сделал, тренер проиграл 0:5 заслуженно», — сказал Гогниев на послематчевой пресс-конференции.
В следующем туре Кубка России «Локомотив» и «Химки» вновь встретятся друг с другом. Матч пройдёт 18 октября. Соперники команд по группе «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород» сыграют 28 сентября.
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