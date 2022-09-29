Президент «ПСЖ»: никто не допустит проведения Суперлиги

Президент парижского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что команда никогда не присоединится к проекту Суперлиги.

«Я действительно уверен, что никто не допустит проведения Суперлиги. Мы должны думать обо всех, а не только о себе. Суперлига была «только о себе». «ПСЖ» никогда не присоединится к этому проекту», — приводит слова Аль-Хелаифи Politico.

Напомним, в апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Однако через два дня турнир покинули большинство команд, и проект был приостановлен.

В апреле коммерческий суд Мадрида отменил меры, которые не позволяли УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) применять санкции в отношении клубов, планировавших создать новый турнир.