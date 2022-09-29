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Магомед Адиев рассказал о предложении федерации футбола Казахстана продлить контракт

Магомед Адиев рассказал о предложении федерации футбола Казахстана продлить контракт
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Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев высказался на тему возможного продления контракта. У наставника есть время для размышлений о будущем.

«Переговоры по продлению контракта идут. Федерация сделала предложение, я пока взял время на раздумье. Я бы не хотел сейчас торопиться с быстрыми подписаниями контрактов, потому что есть время подумать и принять более взвешенное и правильное решение для своей карьеры», – сказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.

Сборная Казахстана выиграла в Лиге наций УЕФА группу, в которой также были представлены Словакия, Азербайджан и Беларусь, набрав 13 очков и заняв первое место. Таким образом команда Адиева вышла в Лигу B.

Полностью интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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