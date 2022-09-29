Стало известно, при каком условии «Манчестер Сити» готов расстаться с Бернарду Силвой

«Манчестер Сити» может позволить хавбеку Бернарду Силве уйти в другой клуб в 2023 году, если «горожане» получат рекордный для клуба гонорар.

Действующий чемпион Англии будет готов продать 28-летнего следующим летом, если получит предложение в районе € 100 млн, сообщает Manchester Evening News.

Утверждается, что «Барселона» может попытаться подписать португальского игрока в зимнее трансферное окно, если она сможет избавиться от ненужных футболистов. В таком случае каталонцы смогут вложить полученные средства в приобретение Силвы.

Бернарду Силва перешёл в «Манчестер Сити» в 2017 году. Вместе с командой он выиграл 11 трофеев. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 10 матчах за «горожан» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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