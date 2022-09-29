Игроков сборной Франции заметили в ночном клубе после неудачи во встрече с Данией

Футболисты сборной Франции провели время в одном из ночных клубов Копенгагена после поражения от Дании (0:2) в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА, утверждает Befoot. Напомним, противостояние между командами состоялось на стадионе «Паркен» в датской столице в воскресенье, 25 сентября.



Как сообщает источник, среди посетителей увеселительного заведения были защитник Рафаэль Варан и форвард Оливье Жиру. При этом 35-летний нападающий «Милана» был замечен в компании со своим партнёром по «россонери», датчанином Симоном Кьером.

По итогам группового этапа Лиги наций-2022/2023 трёхцветные заняли третье место в группе 1 с пятью очками в шести играх и не смогли пробиться в раунд плей-офф, но избежали вылета в Лигу B. Французы являются действующими победителями турнира.