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Игроков сборной Франции заметили в ночном клубе после неудачи во встрече с Данией

Игроков сборной Франции заметили в ночном клубе после неудачи во встрече с Данией
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Футболисты сборной Франции провели время в одном из ночных клубов Копенгагена после поражения от Дании (0:2) в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА, утверждает Befoot. Напомним, противостояние между командами состоялось на стадионе «Паркен» в датской столице в воскресенье, 25 сентября.

Как сообщает источник, среди посетителей увеселительного заведения были защитник Рафаэль Варан и форвард Оливье Жиру. При этом 35-летний нападающий «Милана» был замечен в компании со своим партнёром по «россонери», датчанином Симоном Кьером.

По итогам группового этапа Лиги наций-2022/2023 трёхцветные заняли третье место в группе 1 с пятью очками в шести играх и не смогли пробиться в раунд плей-офф, но избежали вылета в Лигу B. Французы являются действующими победителями турнира.

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