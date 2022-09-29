Карим Бензема обозначил свои цели на нынешний сезон

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал награду лучшему бомбардиру минувшего сезона Примеры.
«Горжусь своим выступлением. Думаю, этот сезон получится нелёгким. Я всегда стремлюсь к лучшему. Хочу добиться ещё большего и снова выиграть чемпионат Испании. Это очень важный приз для меня. Хочу поблагодарить одноклубников за помощь. Без них бы ничего не было.
Из года в год наши оппоненты стремятся опередить «Реал» в борьбе за трофей. Давайте посмотрим, что будет в этом сезоне», — цитирует Бензема Marca.
В минувшем сезоне 34-летним стал чемпионом Испании со «сливочными», а также победил в гонке бомбардиров, забив 27 мячей. В текущем сезоне Бензема провёл шесть матчей за «Реал» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал один результативный пас.
Видеообзор. Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Эспаньолом» в чемпионате Испании:
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