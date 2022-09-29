Драматичный камбэк и победа по пенальти — в видеообзоре матча «Оренбург» — «Динамо»

Вчера, 28 сентября, состоялся матч 3-го тура Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Оренбургом». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой гостей в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, а в серии одиннадцатиметровых сильнее оказалась команда Марцела Лички (4:3).

Видеообзор матча «Оренбург» — «Динамо»:

На 42-й минуте счёт в игре открыл Арсен Захарян. На 59-й минуте Вячеслав Грулёв укрепил преимущество команды Славиша Йокановича. На 82-й минуте Александр Павловец сократил отставание в счёте, а на 89-й минуте Владимир Сычевой реализовал пенальти и сравнял счёт. В серии одиннадцатиметровых решающий удар в составе «Динамо» не реализовал Даниил Лесовой.