Луис Энрике ответил на критику сборной Испании таблицей со сравнением с другими командами

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике ответил на критику по поводу игры национальной команды.



Наставник испанской сборной опубликовал в своих соцсетях таблицу с результатами по итогам Лиги Наций УЕФА 2020 и 2022 года, Евро-2020 и отборочного цикла к чемпионату мира — 2022, сравнив их с другими сильнейшими сборными континента.



«Просто для того, чтобы понимать ситуацию в контексте», — написал Энрике.

Сборная Испании играла в финале Лиги Наций 2020 года, где уступила Франции. На Евро-2020 испанцы вышли в полуфинал, отборочный цикл ЧМ-2022 завершили на первом месте в своей группе, а в Лиге Наций 2022 года пробились в финал четырёх.

Испания вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв Португалию:

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