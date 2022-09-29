ЦСКА показал победную раздевалку после матча с «Сочи» в Кубке России

ЦСКА показал кадры из победной раздевалки после матча Кубка России по футболу с «Сочи» (2:1). Пресс-служба московского клуба выложила видео в своих социальных сетях.

Просмотреть видео можно в социальных сетях ЦСКА. Права на видео принадлежат РФС.

Вчера, 28 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоялся матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА принимал «Сочи». Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого прозвучал в 20:00 мск. Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.



ЦСКА набрал девять очков и занимает первое место в группе. «Сочи» (0) – на последней позиции. Также в группе выступают «Урал» (6) и московское «Торпедо» (3). В следующем туре московский ЦСКА сыграет с московским «Торпедо» (19 октября), а «Сочи» — с «Уралом» (20 октября).