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Кривцов рассказал об эмоциях от попадания в окончательный список сборной России по футболу

Кривцов рассказал об эмоциях от попадания в окончательный список сборной России по футболу
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал вызов в национальную сборную России. Отметим, что 20-летний игрок попал в окончательный список, но покинул расположение команды из-за недомогания.

«Если честно, то я не ожидал, что окажусь в финальном списке. Был очень рад этому. Близкие поздравили меня, все были рады. Жаль, что не удалось сыграть, но надеюсь, что ещё попаду в сборную.

Что именно случилось, почему покинул расположение сборной? Было небольшое отравление, чувствовал легкое недомогание. Не было сил. Решили, что лучше вернусь обратно в клуб. Сейчас уже всё хорошо, восстановился.

Какие впечатления произвёл Валерий Карпин? К сожалению, не успел с ним пообщаться. Я приехал, и получилось так, что сразу поехал обратно (Смеётся)», — приводит слова Кривцова «РБ Спорт».

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