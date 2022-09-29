Кривцов рассказал об эмоциях от попадания в окончательный список сборной России по футболу

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал вызов в национальную сборную России. Отметим, что 20-летний игрок попал в окончательный список, но покинул расположение команды из-за недомогания.
«Если честно, то я не ожидал, что окажусь в финальном списке. Был очень рад этому. Близкие поздравили меня, все были рады. Жаль, что не удалось сыграть, но надеюсь, что ещё попаду в сборную.
Что именно случилось, почему покинул расположение сборной? Было небольшое отравление, чувствовал легкое недомогание. Не было сил. Решили, что лучше вернусь обратно в клуб. Сейчас уже всё хорошо, восстановился.
Какие впечатления произвёл Валерий Карпин? К сожалению, не успел с ним пообщаться. Я приехал, и получилось так, что сразу поехал обратно (Смеётся)», — приводит слова Кривцова «РБ Спорт».
- 29 сентября 2022
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