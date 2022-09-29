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«Ахмат» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Ахмат» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 29 сентября, в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России «Ахмат» примет «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Журавлёв, Швец, Богосавац, Уциев, Камилов, Тимофеев, Фольмер, Бериша, Трошечкин, Агаларов.

Запасные: Опарин, Ташаев, Ибишев, Быстров, Садулаев, Олейников, Иналкаев, Карапузов, Конате, Альсултанов, Кадыров.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Прохин, Мухин, Лангович, Сильянов, Миронов, Уткин, Мельников, Тугарев, Голенков.

Запасные: Цулая, Чернов, Осипенко, Поярков, Мелехин, Глебов, Байрамян, Щетинин, Нтумба, Комличенко, Полоз.

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