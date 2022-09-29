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Динияр Билялетдинов: в военкомате провёл полчаса. Сверили данные, затем отправился домой

Динияр Билялетдинов: в военкомате провёл полчаса. Сверили данные, затем отправился домой
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, как посетил военкомат после получения повестки.

«Сегодня с утра сходил в военкомат: просто сверили данные, так как давно не обновлял их. В военкомате провёл полчаса, после чего я отправился домой. Просто уточнили данные», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Билялетдинов ранее выступал за московский «Локомотив», ливерпульский «Эвертон», московский «Спартак», махачкалинский «Анжи», московское «Торпедо», казанский «Рубин» и литовский «Тракай». Динияр — чемпион России 2004 года, обладатель Кубка России сезона-2006/2007. В составе сборной России он провёл 46 матчей и забил шесть голов.

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