Игонин: «Зенит» — фаворит. Но интересно посмотреть, как изменится игра «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о предстоящем матче Фонбет Кубка России со «Спартаком». Игра пройдёт сегодня, 29 сентября, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
«Безусловно, «Зенит» фаворит в предстоящем матче. Интересно: а какой сегодня будет «Спартак», как изменится игра? Мы в этом сезоне видели несколько матчей между «Зенитом» и «Спартаком». Пока выбранная тактика не помогла «Спартаку» решить поставленную задачу. Будет интересно посмотреть, что «Спартак» изменит, или будет продолжать, как они говорят, играть в свой футбол. Понятно, что у «Зенита» возможна ротация в составе. Но принципы игры остаются те же, и они приносят результат», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 29 сентября 2022
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