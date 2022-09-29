Никита Баженов поделился ожиданиями от кубкового матча между «Спартаком» и «Зенитом»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о предстоящем матче Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с «Зенитом». Игра пройдёт сегодня, 29 сентября, в Москве. Стартовый свисток — в 20:30 мск.
«В моём мире ничего не поменялось — фаворитом будет «Зенит». Но «Спартак» может навязать борьбу и победить за счёт некоторых моментов. А — это борьбп: важно, чтобы в количестве они преобладали. Б — не терять простых мячей, потому что «Зенит» наказывает. С такой командой терять мячи нельзя.
Самоотдача — это базовая вещь. Также нужна гибкая тактика. Важно реагировать на какие-то моменты по ходу всей игре. Важно, чтобы человеческого фактора не было в худшую сторону: карточки, фолы, привозы в свои ворота. Тогда «Спартак» может выиграть», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 29 сентября 2022
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