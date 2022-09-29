«Факел» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 3-го тура Кубка России

Стали известны составы воронежского «Факела» и самарских «Крыльев Советов» на предстоящий матч Фонбет Кубка России. Встреча состоится сегодня, 29 сентября, в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов». Начало — в 17:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Факел»:
Городовой, Суслов, Смирнов, Дашаев, Шаваев, Мастерной, Акбашев, Магаль, Черов, Максимов, Ивахнов.
«Крылья Советов»:
Овсянников, Бейл, Солдатенков, Барач, Зотов, Чиркович, Бабкин, Витюгов, Пиняев, Хубулов, Цыпченко.
«Факел» и «Крылья» выступают в группе В в рамках Фонбет Кубка России. «Факел» занимает четвёртое место после двух матчей, не набрав очков. «Крылья» — вторые, после двух встреч заработав три балла. Также в этой группе играют «Спартак» (6) и «Зенит» (3), которые проведут очный матч сегодня.
- 29 сентября 2022
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