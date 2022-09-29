Главный тренер «Ахмата» Ташуев: игроки правильно отреагировали на пропущенный гол

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал победу в матче третьего раунда группового этапа Фонбет Кубка России с «Ростовом» (3:1).
«Перед матчем ещё сказал, что футболисты должны играть эмоционально и с азартом. Договорились, что мы всегда в первую очередь играем для болельщиков вне зависимости от турнира. Увидел креативный футбол с хорошим прессингом, на который рассчитывал. Сразу оговорюсь, что команда хорошо подготовлена ментально.
На пропущенный гол отреагировали правильно. Ребята повели себя так, как будто ничего не случилось. Продолжили играть в свой футбол и показали хорошие голы и качественные комбинации», — сказал Ташуев на пресс-конференции.
В составе грозненцев голами отметились Иван Олейников, забивший дважды, и Мохамед Конате.
- 29 сентября 2022
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