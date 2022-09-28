«Ахмат» – «Ростов»: Карпин прав, за три дня игру не поставить

Ташуев высказывал претензии Валерию Георгиевичу год назад, а теперь сам попал в эту яму.

29 сентября состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России «Ахмат» – «Ростов». Начало – в 15:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ахмата» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех «Ростова» оценивается аналитиками в 3.35. Поставить на ничью предлагают за 3.30.

Прогнозы на главные матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Ахмат» – «Ростов» 29 сентября 2022 года

Букмекеры не верят, что матч «Ахмат» – «Ростов» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Ахмат» – «Ростов» (29.09.2022)

Российский клубный футбол возвращается кубковыми матчами. Одна из главных игр тура пройдёт в Грозном, где местный «Ахмат» примет «Ростов» Валерия Карпина. В случае домашней победы хозяева поля сравняются с соперником по очкам и будут делить с ним первую позицию. Стартовый свисток в матче будет дан в 15:00 мск.

«Ахмат» всё же определился с новым главным тренером после расставания с Андреем Талалаевым в середине сентября. Новым рулевым стал опытный специалист – Сергей Ташуев – фигура для российского футбола весьма неоднозначная. Кто-то логично хвалит 63-летнего тренера за атакующий стиль игры, и даже игроки «Ахмата» уже успели оценить его работу. Кто-то сомневается, ведь долго Ташуев обычно нигде не работал.

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Впрочем, долго клубу из Грозного и не нужно, он подписал Ташуева до конца сезона, чтобы закрепиться в верхней части турнирной таблицы. Атакующий стиль также станет преимуществом, ведь в составе «Ахмата» хватает интересных нападающих, в том числе здесь играет лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ – Гамид Агаларов. С атакой у грозненцев действительно есть проблемы – в первой восьмёрке РПЛ меньше них не забивал никто.

Сейчас результаты «Ахмата» нельзя назвать удовлетворительными, и после тренерской корректировки эта команда в целом играла невзрачно. В трёх последних играх у хозяев два логичных по счёту поражения от «Пари НН» (1:3) и «Динамо» (1:2) в Кубке, а также очень спорная победа над бедовым «Уралом» с голом на последних секундах (2:1), но без преимущества по игре.

Впереди у «Ахмата» два сложных матча с «Ростовом» и «Динамо», однако оба пройдут на домашнем стадионе. На своём поле в пяти матчах этого сезона грозненцы уступили всего дважды, а с ростовчанами и вовсе имеют серию из трёх побед. Ташуев наверняка не станет прибегать к серьёзной ротации состава, потому что явно желает начать с домашней победы. С мотивацией у хозяев проблем точно нет.

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К настроению «Ростова» есть определённые вопросы. Сейчас у команды Валерия Карпина всё идеально складывается и в чемпионате, и в Кубке. У жёлто-синих победная серия из пяти матчей, в нынешнем сезоне они до сих пор ни разу не проигрывали и в турнире идут уверенным ходом, обыграв «Оренбург» (3:1) и «Динамо» (2:0). Во многом «Ростов» можно назвать самой стабильной командой в России.

Тем не менее сейчас график в клубном футболе достаточно сложный, и тренеру придётся правильно распределять приоритеты. Календарь у ростовчан в ближайшие недели насыщенный – два выезда подряд, и в трёх матчах предстоит встретиться с «Зенитом» и «Краснодаром». Разумеется, именно к двум последним Карпин будет готовиться в полной мере. Это вовсе не значит, что в Грозный команда отправляется отбывать номер.

Конечно, ротация состава от тренера сборной России не исключена. В частности, Карпин может предоставить дополнительный отдых кому-то из ударной связки Комличенко — Уткин – они разрывают в чемпионате, а на прошлой неделе принесли победу национальной команде в матче с Киргизией, забив гол на 89-й минуте. Однако у «Ростова» хватает ресурсов, чтобы выигрывать на классе даже с игроками ротации – чего только стоит форвард Егор Голенков, который сейчас является лучшим бомбардиром Кубка России с четырьмя голами.

«Ростов», очевидно, не готов проигрывать впервые в сезоне. Валерию Карпину необходимо мгновенно перестроиться на клубную работу, особенно на фоне критики игры его сборной в товарищеском матче. В гостях ростовчане также до сих пор не уступали, а в Грозном в трёх предыдущих встречах потерпели поражение всего один раз, но минимальное.

Когда Валерий Георгиевич только возглавил сборную России и провёл несколько матчей, одним из критиков выступил как раз Ташуев. Тогда ещё тренер «Чайки» был недоволен словами Карпина о том, что за три дня игру не поставить. Также, специалисту не понравилась постоянная ротация состава, из-за чего он предложил смотреть в сторону стабильности. Земля круглая, и у Ташуева появился шанс доказать, что за три дня игру можно поставить.

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В этом матче «Ростов» во многом недооценивают, что довольно удивительно видеть в отношении команды, не проигравшей ни одного матча в сезоне. У «Ахмата» официально новый тренер, и ему только предстоит привить команде свой стиль игры и наладить связки, а у гостей уже стабильный рабочий механизм. Естественно, ставить на победу ростовчан в такой встрече будет достаточно рискованно, однако отдавать предпочтение «Ахмату» сейчас тоже не слишком выгодно. Лучше рассмотреть вариант нулевой форы на «Ростов» с коэффициентом 2.39.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Ахмат» – «Ростов» 29 сентября 2022 года

Клуб из Грозного нашёл нового тренера – Сергея Ташуева. Он сторонник агрессивного футбола. За плечами у Валерия Карпина не самый впечатляющий матч со сборной, а впереди сложный календарь с «Зенитом» и «Краснодаром», поэтому тренер должен использовать кубковую игру в качестве подготовки к непростой неделе. Ростовчане в этом сезоне ещё не проигрывали, на выезде выглядят уверенно и в Грозном тоже обычно не проваливаются. Без проблем не обойдётся, но списывать гостей в этой битве не стоит.

Ставка: победа «Ростова» с форой (0) за 2.39.

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