Кристофер Мартинс: мне не было страшно возвращаться в Москву. Я остаюсь в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перерйра заявил, что останется в России, несмотря на неспокойную обстановку вокруг государственной границы России.

«Конечно, я остаюсь в «Спартаке». Мне не было страшно возвращаться в город в связи с последними событиями», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Игра Кубка России с «Зенитом» пройдёт сегодня, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Зенит» расположился на третьей строчке квартета В, набрав три очка по итогам двух встреч.

Самарские «Крылья Советов», обыгравшие подопечных Сергея Семака со счётом 2:0 в прошлом туре, находятся на второй позиции. «Спартак» с шестью очками возглавляет таблицу. Воронежский «Факел» после двух матчей очков не набрал и замыкает квартет.