Главный тренер «Факела» Пятибратов прокомментировал поражение в игре с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал поражение в матче 3-го раунда группового этапа Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (0:1).
«Проиграли, естественно, расстроены результатом, слишком долго входили в игру, иначе планировали начало матча. Должны были играть агрессивно, а получилось так, что в этот промежуток времени позволяли многое сопернику. После того как пропустили гол, неплохо среагировали. Отодвинули игру от своих ворот, но не удалось забить.
В команде есть футболисты, которые могут отдать последний пас. Да, сегодня не получилось сделать так, как мы задумывали. К матчу с «Торпедо» футболисты подойдут в оптимальном психологическом и физическом состоянии, пока мы ищем разные игровые сочетания. Кто лучше выглядит на тренировках, тот и играет», — сказал Пятибратов на послематчевой пресс-конференции.
- 29 сентября 2022
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