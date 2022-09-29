Главный тренер «Факела» Пятибратов прокомментировал поражение в игре с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал поражение в матче 3-го раунда группового этапа Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (0:1).

«Проиграли, естественно, расстроены результатом, слишком долго входили в игру, иначе планировали начало матча. Должны были играть агрессивно, а получилось так, что в этот промежуток времени позволяли многое сопернику. После того как пропустили гол, неплохо среагировали. Отодвинули игру от своих ворот, но не удалось забить.

В команде есть футболисты, которые могут отдать последний пас. Да, сегодня не получилось сделать так, как мы задумывали. К матчу с «Торпедо» футболисты подойдут в оптимальном психологическом и физическом состоянии, пока мы ищем разные игровые сочетания. Кто лучше выглядит на тренировках, тот и играет», — сказал Пятибратов на послематчевой пресс-конференции.