Автор победного голевого паса Хубулов прокомментировал выигрыш в матче с «Факелом»

Полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов, отдавший голевую передачу в матче третьего раунда группового этапа Фонбет Кубка России с «Факелом», прокомментировал победу над воронежским клубом со счётом 1:0. Мяч в сетку ворот соперника после паса Хубулова занес Александар Чиркович.

«Была тяжёлая игра, поле не самого лучшего качества. Мы смогли перебороть стартовый натиск соперника и забить быстрый гол. Было много борьбы, но, видимо, мы больше хотели победить, результат на табло. Очень плотный график у команды, много игр, но это, я считаю, хорошо. Лучше больше играть, чем тренироваться. Да, тяжело добираться, но это наша работа. Всегда рад помогать команде, неважно — гол это или передача», — сказал Хубулов в эфире клубного канала.