Сулейманов: Агаларова много кто поддерживает, он переживает из-за недостатка практики

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов поделился мнением о ситуации, в которой оказался лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Гамид Агаларов. «Уфа», за которую выступал Агаларов, вылетела в ФНЛ. В итоге он перебрался в «Ахмат», но там пока так и не стал игроком стартового состава.



«Поддерживаю ли Агаларова? Его много кто поддерживает. И, конечно, он переживает из-за недостатка игровой практики – особенно на фоне сумасшедшего прошлого сезона. Думаю, пережить трудный момент в карьере помогает близость к Дагестану – он иногда ездит туда, бывает с семьёй, это позволяет переключиться», — сказал Сулейманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.



Полностью интервью с Сулеймановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.