Сулейманов: Агаларова много кто поддерживает, он переживает из-за недостатка практики

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов поделился мнением о ситуации, в которой оказался лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Гамид Агаларов. «Уфа», за которую выступал Агаларов, вылетела в ФНЛ. В итоге он перебрался в «Ахмат», но там пока так и не стал игроком стартового состава.
«Поддерживаю ли Агаларова? Его много кто поддерживает. И, конечно, он переживает из-за недостатка игровой практики – особенно на фоне сумасшедшего прошлого сезона. Думаю, пережить трудный момент в карьере помогает близость к Дагестану – он иногда ездит туда, бывает с семьёй, это позволяет переключиться», — сказал Сулейманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.
Полностью интервью с Сулеймановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 30 сентября 2022
-
10:19
-
10:15
-
09:54
-
09:46
-
09:40
-
09:39
-
09:38
-
09:32
-
09:24
-
09:21
-
09:20
-
09:17
-
09:00
-
08:58
-
08:55
-
08:53
-
08:51
-
08:30
-
08:10
-
06:43
-
06:37
-
06:19
-
06:18
-
05:49
-
05:44
-
04:54
-
04:51
-
04:23
-
04:18
-
03:58
-
03:48
-
03:36
-
03:20
-
03:20
-
03:00