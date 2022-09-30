Сулейманов ответил на вопрос, почему Сёмин не дал ему шанса в основе «Локомотива»

Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов, ранее выступавший за «Локомотив», поделился мнением о собственном уходе из московского клуба. Он признался, что не обижается на бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, который так и не дал ему шанса в московском клубе.
«Сложно сказать. На сборах у Юрия Палыча бывал. Человек хорошо видит футбол, это заметно. А раз игрового времени не давал и результаты команды при этом были хорошими – значит, делал всё правильно. Спасибо, что привлёк к команде. Несмотря на то что при Сёмине я особо не играл, благодарность всё равно присутствует – дебютировал-то я при нём», — сказал Сулейманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.
Полностью интервью с Сулеймановым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 30 сентября 2022
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