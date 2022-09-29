«Спартак» — «Зенит»: Соболев укрепил преимущество хозяев

Сегодня, 29 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» проходит матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором московский «Спартак» принимает санкт-петербургский «Зенит». Стартовый свисток главного арбитра встречи Виталия Мешкова прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 86-й минуте последовала массированная атака красно-белых на ворота Ивана. Руслан Литвинов отдал передачу на нападающего Александра Соболева, который сместился в центр и с разворота сильным ударом пробил по воротам петербургской команды – 2:0.

«Зенит» расположился на третьей строчке квартета В, набрав три очка по итогам двух встреч. «Спартак» с шестью очками возглавляет таблицу.