«Спартак» забил 19 голов в семи последних матчах Кубка России, пропустил всего два

Сегодня, 29 сентября, «Спартак» на своём поле обыграл «Зенит» в Кубке России. Красно-белые одержали победу со счётом 3:0. Таким образом, московский клуб одержал три победы в трёх играх турнира текущего сезона.

Победная серия длится с 2 марта, тогда красно-белые под руководством Паоло Ваноли обыграли «Кубань» со счётом 6:1. После этого москвичи одолели ЦСКА, «Енисей», «Динамо», «Крылья Советов» и «Факел», при этом пропустив только в финале в противостоянии с бело-голубыми и в матче 1/8 финала Кубка России в прошлом сезоне в игре с «Кубанью», а забили 19 мячей.

После сегодняшней встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.