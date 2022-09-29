Промес забил 11-й гол в сезоне

Нападающий «Спартака» Квинси Промес в матче третьего раунда группового этапа Кубка России с «Зенитом» забил 10-й и 11-й голы в сезоне. На 79-й минуте матча форвард красно-белых после передачи Даниила Денисова в центр штрафной площадки нашёл мяч, который оказался перед воротами Ивана, и беспрепятственно реализовал опасный игровой момент.
На 95-й минуте Промес оформил дубль, забив 11-й гол в текущем сезоне. Денисов от центра поля выполнил передачу на ход Промесу. Квинси покатил мяч направо, на Шамара Николсона, который ворвался в штрафную и прострелил обратно на Промеса, в касание отправившего мяч в ближний угол ворот.
Голландец забил три гола в трёх матчах Кубка России, а также восемь раз поразил ворота соперника в Российской Премьер-Лиге. Также игрок отметился тремя голевыми передачами в чемпионате. При этом в РПЛ спортсмен провёл 10 матчей.
После сегодняшней встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.
- 29 сентября 2022
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