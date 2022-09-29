Леонид Федун: не боги горшки обжигают. Как бразильцы ушли — с «Зенитом» можно играть

66-летний российский предприниматель Леонид Федун, ранее занимавший пост президента московского «Спартака», прокомментировал разгромную победу красно-белых над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Давайте радоваться! За сколько продал «Спартак»? Всё узнаете. Когда будет чемпионом? Увидим. Не боги горшки обжигают. Как бразильцы ушли — с «Зенитом» можно играть», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 79-й минуте в центре обороны санкт-петербургской команды случился провал, последовала передача Даниила Денисова в центр штрафной площадки, где мяч нашёл Квинси Промеса, который оказался перед воротами Ивана и беспрепятственно реализовал опасный игровой момент.

После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.