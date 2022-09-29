Сергей Семак прокомментировал реализацию «Зенита» в матче со «Спартаком»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал плохую реализацию моментов в матче со «Спартаком», а также влияние некоторых легионеров на игру команды.

«Не считаю, что у нас играют только Малком и Вендел. У нас командная игра, равномерно распределяются игровые действия. Большая часть сегодня сыграла ниже своих возможностей.



Меня устраивает команда, игроки, которые у нас есть. Сергеев и Кассьерра нас устраивают. Хотелось бы, чтобы забивали больше. Но голы придут», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Встреча между командами завершилась со счётом 3:0 в пользу московской команды. Дублем в составе «Спартака» отметился голландский нападающий Квинси Промес, также гол забил форвард Александр Соболев. После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.