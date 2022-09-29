Главный тренер «Зенита» прокомментировал судейство в матче со «Спартаком»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил судейство в матче со «Спартаком» в рамках Фонбет Кубка России.

«Понятно, что нервозность по большей части вносит арбитры. Не понял, за что Венделу дали карточку. Мне показалось, арбитры чересчур реагировали на шум трибун, ещё что-то. Это вносило свою нервозность. Если кто-то из наших игроков не прав, будем наказывать, но я такого не увидел. Это рабочие моменты», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Встреча между команда завершилась со счётом 3:0 в пользу московской команды. Дублем в составе «Спартака» отметился голландский нападающий Квинси Промес, также гол забил форвард Александр Соболев. После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.