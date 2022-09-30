Стало известно, что сказал Петраков игрокам сборной Украины после матча с Шотландией
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Стало известно, что сказал главный тренер сборной Украины Александр Петраков после заключительного тура в матче Лиги найций со сборной Шотландии (0:0).
«Это футбол, это спорт. Кто выигрывает, кто не проходит дальше. Вы сделали всё, что могли. Ни к кому никаких претензий. Я всех благодарю за игру и за работу», — сказал Петраков после матча.
По итогам групповой стадии сборная Украины заняла второе место в своей группе и осталась в дивизионе B Лиги наций. Команда Александра Петракова набрала 11 очко, пропустив перед собой национальную команду Шотландии. Ниже расположились команды Ирландии (8) и Армении (3) соответственно.
После матча Петраков был раздражён вопросом о том, продлит ли ассоциация футбола с ним контракт.
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