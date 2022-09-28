«Только чтобы я ушёл». Тренер сборной Украины Петраков плюнул после вопроса о контракте

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков был раздражён вопросом о том, продлит ли ассоциация футбола с ним контракт. Соответствующее видео из конференц-зала стадиона в Кракове со своими текстовыми комментариями опубликовал в «Твиттере» пользователь Buckarobanza.
Сборная Украины провела заключительную игру в Лиге наций. Она была для команды номинально домашней и состоялась в польском Кракове. Для выхода на первое место в группе Украине нужно было побеждать шотландцев, однако финальный свисток зафиксировал ничью 0:0.
На послематчевой пресс-конференции Петракова спросили о том, будет ли с ним продлён контракт. Главный тренер ответил: «Без комментариев». Дальше пресс-атташе сборной Александр Глывинский сказал журналистам, что президент украинской ассоциации футбола ещё не заходил в раздевалку, а такие решения быстро не принимаются. После этого Петраков сказал Глывинскому: «Только одно – чтобы я ушёл», сложил руки на груди и раздражённо качал головой, а затем имитировал плевок в сторону.
Дальше журналистка попросила главного тренера украинской сборной прокомментировать игру с Шотландией и подвести итоги выступления в Лиге наций. Около десяти секунд в зале стояла полная тишина, после чего Петраков ответил: «Сыграли 0:0 – всё».
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