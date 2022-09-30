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Скира: «Челси» договорился с Кристофером Нкунку о переходе

Скира: «Челси» договорился с Кристофером Нкунку о переходе
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Лондонский «Челси» намерен приобрести французского полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку, сообщает известный инсайдер Николо Скира в социальной сети.

По информации Скиры, «Челси» уже договорился с игроком о переходе в английский клуб. Клуб из Лондона хочет приобрести игрока в ближайшее время.

Кристофер Нкунку перешёл в свой нынешний клуб в июле 2019 года из французского «Пари Сен-Жермен» и забил 47 голов в 134 матчах. В минувшем сезоне он отметился 20 мячами в 33 матчах Бундеслиги. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Нкунку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Челси». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нкунку в € 80 млн.

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?

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