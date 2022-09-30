Роберто Карлос поздравил Остона Урунова со свадьбой

Бывший защитник махачкалинского «Анжи» Роберто Карлос поздравил узбекского полузащитника «Урала» Остона Урунова со свадьбой.

Карлос прислал Урунову видеопоздравление, которое Остон опубликовал в своих соцсетях, ответив: «Спасибо».

Видеоопоздравление от Роберто Карлоса:

Напомним, Роберто Карлос четыре раза становился чемпионом Испании и трижды побеждал в Лиге чемпионов в составе «Реала». Вместе со сборной Бразилии в 2002 году стал чемпионом мира. Кроме того, Роберто Карлос — серебряный призёр чемпионата мира 1998 года, он входит в список ФИФА 100. Помимо «Реала», бразилец выступал за «Интер», «Анжи», «Фенербахче» и ряд других клубов.

Остон Урунов является воспитанником узбекского «Пахтакора». В России он выступал за «Спартак» и «Уфу», а сейчас играет за «Урал».