Булыкин — о победе «Спартака» над «Зенитом»: удивлён, но в Кубке всякое случается

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Красно-белые выиграли со счётом 3:0.

«Удивлён результатом, но в Кубке всякое случается. Однако здесь «Спартак» на своём поле очень агрессивно вышел — правда, сначала могли получить. У «Зенита» не получилось, а «Спартак» поймал кураж и выиграл 3:0.



Лучший ли матч «Спартака» в текущем сезоне? Да, если смотреть, у кого выиграли. Если считать, что это всего лишь Кубок и не совсем важная игра, то можно считать просто хорошей психологической помощью для игр в чемпионате», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.