В агентстве форварда «Орландо Пайретс» не стали комментировать возможный переход в «Локо»

В агентстве нападающего Кваме Пепра, который выступает за южноафриканский «Орландо Пайретс», отреагировали на информацию, что ганец может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».

«Интерес к Пепре проявляет ряд клубов, хотя летом «Орландо Пайретс» отклонил несколько предложений по нападающему. Мы знаем такой клуб, как российский «Локомотив». Но не можем предоставить информацию о конкретных командах», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку в агентстве BERLIN SPORTS | BRIDGE FOR TALENTS.

Ранее сообщалось, что 21-летний ганский нападающий хочет покинуть «Орландо Пайретс». Агент игрока может предложить его услуги «Локомотиву», где теперь работает тренер Фадлу Дэвидс. В прошлом сезоне форвард забил 7 голов в 25 матчах лиги ЮАР и помог клубу выйти в финал Кубка Конфедерации КАФ.