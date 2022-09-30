Семак – о поражении «Зенита» в матче со «Спартаком»: это тоже часть профессии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал разгромное поражение сине-бело-голубых в матче Кубка России со «Спартаком» частью своей профессии. Игра проходила в Москве завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

«Это тоже часть профессии — и хорошие матчи бывают, и плохие. Вопрос только в том, насколько быстро мы сможем восстановиться и найти то решение, которое позволит уже следующий матч сыграть так, как мы должны и как нам хочется», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» лидирует в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023, набрав 26 очков в 10 матчах. В следующем матче чемпионата России подопечные Сергея Семака встретятся с «Ростовом». Игра запланирована на 2 октября.