Семак – о поражении «Зенита» в матче со «Спартаком»: это тоже часть профессии
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал разгромное поражение сине-бело-голубых в матче Кубка России со «Спартаком» частью своей профессии. Игра проходила в Москве завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.
«Это тоже часть профессии — и хорошие матчи бывают, и плохие. Вопрос только в том, насколько быстро мы сможем восстановиться и найти то решение, которое позволит уже следующий матч сыграть так, как мы должны и как нам хочется», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».
Напомним, «Зенит» лидирует в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023, набрав 26 очков в 10 матчах. В следующем матче чемпионата России подопечные Сергея Семака встретятся с «Ростовом». Игра запланирована на 2 октября.
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